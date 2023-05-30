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Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на перекрестке в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rebenok-i-dvoe-vzroslyh-postradali-v-dtp-na-perekrestke-v-adygee
Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на перекрестке в Адыгее
Фото МВД по Республике Адыгея

Авария произошла 29 мая около 22:30 на пересечении улиц Ветеранов и Заводской в Майкопе.

По предварительным данным, 31-летний пьяный местный житель ехал за рулем отечественной легковушки и при выезде со второстепенной дороги не пропустил иномарку, за рулем которой был 37-летний майкопчанин. Произошло столкновение, иномарка от удара выехала на встречную полосу и там столкнулась с еще одним автомобилем, за рулем которого был 49-летний водитель.

В результате ДТП пострадали три человека: виновник ДТП, его 6-летняя пассажирка, а также водитель иномарки. Всех пострадавших госпитализировали. По факту аварии в полиции проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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