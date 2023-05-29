В Адыгее иномарка сбила насмерть 66-летнюю жительницу Краснодара

Авария произошла 29 мая около 1:00 на 17-м километре дороги А-146 Краснодар — Верхнебаканский в Тахтамукайском районе Адыгеи.

По предварительным данным, что 41-летний житель Адыгеи ехал за рулем иномарки и сбил 66-летнюю жительницу Краснодара, которая находилась на проезжей части. В результате аварии женщина от полученных травм скончалась на месте.

По факту ДТП в полиции проводится проверка. Устанавливаются все и обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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