Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Легковушка выехала на встречку и врезалась в фуру в Динском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/legkovushka-vyehala-na-vstrechku-i-vrezalas-v-furu-v-dinskom-rajone
Легковушка выехала на встречку и врезалась в фуру в Динском районе
Фото t.me/krddtp1

Авария произошла 29 мая в 6:15 на трассе Краснодар — Кропоткин в Динском районе.

По предварительным данным, 23-летний мужчина ехал за рулем автомобиля марки Toyota, выехал на встречную полосу и врезался в фуру. В результате аварии пострадал сам виновник ДТП, его госпитализировали, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

После ДТП проезд транспорта на участке трассы был затруднен. Через 40 минут движение восстановили по двум полосам. Сейчас движение на участке дороги полностью нормализовалось.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Читайте также: шесть автомобилей столкнулись в массовом ДТП в Новороссийске.

Статьи
Еда долгожителей: диетолог рассказала, какие продукты помогут дожить до 100 лет
Еда долгожителей: диетолог рассказала, какие продукты помогут дожить до 100 лет
5 домашних методов избавления от тараканов в квартире
5 домашних методов избавления от тараканов в квартире
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 28 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 28 мая
Хранители границ российских: от стражи до погранслужбы
Хранители границ российских: от стражи до погранслужбы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях