Легковушка выехала на встречку и врезалась в фуру в Динском районе

Авария произошла 29 мая в 6:15 на трассе Краснодар — Кропоткин в Динском районе.

По предварительным данным, 23-летний мужчина ехал за рулем автомобиля марки Toyota, выехал на встречную полосу и врезался в фуру. В результате аварии пострадал сам виновник ДТП, его госпитализировали, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

После ДТП проезд транспорта на участке трассы был затруднен. Через 40 минут движение восстановили по двум полосам. Сейчас движение на участке дороги полностью нормализовалось.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Читайте также: шесть автомобилей столкнулись в массовом ДТП в Новороссийске.