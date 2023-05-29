Шесть автомобилей столкнулись в массовом ДТП в Новороссийске

Авария произошла вечером 28 мая на автодороге «Новороссийск — Керчь» в районе Владимирского поста.

На проезжей столкнулись шесть автомобилей. Сначала на этом участке произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Затем со стоящими машинами столкнулись еще четыре автомобиля.

Число пострадавших в результате массовой аварии уточняется. На месте работали медики скорой помощи и сотрудники экстренных служб.

После ДТП в районе поста весового контроля было затруднено движение транспорта как на въезд, так и на выезд из Новороссийска, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

На месте ДТП также работали спасатели. С помощью спинальных носилок они извлекли из автомобиля пострадавшего водителя и передали его бригаде скорой помощи. Также спасатели помогли медикам в транспортировке еще одного пострадавшего, сообщил в Telegram начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

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