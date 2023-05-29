Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Шесть автомобилей столкнулись в массовом ДТП в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shest-avtomobilej-stolknulis-v-massovom-dtp-v-novorossijske
Шесть автомобилей столкнулись в массовом ДТП в Новороссийске
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла вечером 28 мая на автодороге «Новороссийск — Керчь» в районе Владимирского поста.

На проезжей столкнулись шесть автомобилей. Сначала на этом участке произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Затем со стоящими машинами столкнулись еще четыре автомобиля.

Число пострадавших в результате массовой аварии уточняется. На месте работали медики скорой помощи и сотрудники экстренных служб.

После ДТП в районе поста весового контроля было затруднено движение транспорта как на въезд, так и на выезд из Новороссийска, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

На месте ДТП также работали спасатели. С помощью спинальных носилок они извлекли из автомобиля пострадавшего водителя и передали его бригаде скорой помощи. Также спасатели помогли медикам в транспортировке еще одного пострадавшего, сообщил в Telegram начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Читайте также: молодой мотоциклист погиб, врезавшись в автомобиль в Краснодарском крае. Смертельная авария произошла 27 мая около 23:00 в Горячем Ключе на улице Ленина.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 28 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 28 мая
Хранители границ российских: от стражи до погранслужбы
Хранители границ российских: от стражи до погранслужбы
Какой сегодня праздник: что отмечают 27 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 27 мая
Зубочистка и косточка: как дома вырастить авокадо
Зубочистка и косточка: как дома вырастить авокадо
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях