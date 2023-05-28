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Молодой мотоциклист погиб, врезавшись в автомобиль в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/molodoj-mototsiklist-pogib-vrezavshis-v-avtomobil-v-krasnodarskom-krae
Молодой мотоциклист погиб, врезавшись в автомобиль в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Горячего Ключа

Смертельная авария произошла в ночь на 28 мая в Горячем Ключе на улице Ленина.

По предварительным данным, парень ехал с девушкой по проезжей части на спортивном мотоцикле, предназначенном для специализированных трасс, и врезался в легковой автомобиль.

В результате ДТП молодой водитель скончался от полученных травм. Его пассажирка получила множественные переломы. Ее госпитализировали в больницу.

Правоохранители выясняют все обстоятельства смертельной аварии, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

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