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В Кропоткине иномарка влетела в остановку с людьми, погибла 71-летняя женщина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kropotkine-inomarka-vletela-v-ostanovku-s-lyudmi-pogibla-71-letnyaya-zhenshhina
В Кропоткине иномарка влетела в остановку с людьми, погибла 71-летняя женщина
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП произошло 26 мая около 11:00 на улице Авиационной, 146.

По предварительным данным, водитель KIA Ceed не справился с управлением. Машина врезалась в остановку общественного транспорта, где находились две местные жительницы. В результате аварии 71-летняя женщина скончалась до прибытия скорой помощи.

Вторую пострадавшую 84 лет  доставили в больницу Кропоткина. Она находится в тяжелом состоянии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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