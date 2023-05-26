В Кропоткине иномарка влетела в остановку с людьми, погибла 71-летняя женщина

ДТП произошло 26 мая около 11:00 на улице Авиационной, 146.

По предварительным данным, водитель KIA Ceed не справился с управлением. Машина врезалась в остановку общественного транспорта, где находились две местные жительницы. В результате аварии 71-летняя женщина скончалась до прибытия скорой помощи.

Вторую пострадавшую 84 лет доставили в больницу Кропоткина. Она находится в тяжелом состоянии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: водитель иномарки получила тяжелые травмы в ДТП с грузовиком под Новороссийском.