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Водитель иномарки получила тяжелые травмы в ДТП с грузовиком под Новороссийском

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-poluchila-tyazhelye-travmy-v-dtp-s-gruzovikom-pod-novorossijskom
Водитель иномарки получила тяжелые травмы в ДТП с грузовиком под Новороссийском
Фото t.me/alekseioderov

ДТП, в котором пострадала 51-летняя женщина, произошло 25 мая около 22:00 на трассе Краснодар — Верхнебаканское в районе хутора Горный.

По предварительным данным, женщина на Chevrolet ехала со стороны Крымска в сторону Новороссийска. При развороте в месте, где это запрещено дорожной разметкой, она допустила столкновение с грузовиком Scaniaс прицепом под управлением 34-летнего мужчины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Водителю легковушки потребовалась помощь спасателей.

«Спасатели через заднюю дверь при помощи жестких носилок  достали пострадавшую из легкового автомобиля и передали медикам СМП», — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

Женщина получила тяжелые травмы, ее госпитализировали больницу Новороссийска.

Читайте также: легковушка врезалась в грузовик в Краснодаре.

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