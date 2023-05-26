Водитель иномарки получила тяжелые травмы в ДТП с грузовиком под Новороссийском

ДТП, в котором пострадала 51-летняя женщина, произошло 25 мая около 22:00 на трассе Краснодар — Верхнебаканское в районе хутора Горный.

По предварительным данным, женщина на Chevrolet ехала со стороны Крымска в сторону Новороссийска. При развороте в месте, где это запрещено дорожной разметкой, она допустила столкновение с грузовиком Scaniaс прицепом под управлением 34-летнего мужчины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Водителю легковушки потребовалась помощь спасателей.

«Спасатели через заднюю дверь при помощи жестких носилок достали пострадавшую из легкового автомобиля и передали медикам СМП», — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

Женщина получила тяжелые травмы, ее госпитализировали больницу Новороссийска.

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