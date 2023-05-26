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Не выдержал дистанцию: легковушка врезалась в грузовик в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ne-vyderzhal-distantsiyu-legkovushka-vrezalas-v-gruzovik-v-krasnodare
Не выдержал дистанцию: легковушка врезалась в грузовик в Краснодаре
Фото t.me/mvd23krasnodar

ДТП произошло 25 мая в 22:48 на улице Восточно-Кругликовской.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110 двигался по улице Восточно-Кругликовской, со стороны улицы Школьной в сторону улицы Тихорецкой. Напротив дома № 15 он врезался в грузовую «ГАЗель». Предварительно, причиной стало несоблюдения дистанции водителем легковушки.

В результате аварии никто не пострадал, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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