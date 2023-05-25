Газель на встречке столкнулась с иномаркой в Туапсинском районе, пассажир легковушки погиб

Смертельное ДТП произошло 25 мая около 19:20 на трассе М-4 «Дон».

По предварительным данным, 36-летний водитель эвакуатора «Газель» ехал со стороны Краснодара в сторону Джубги. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai.

В результате аварии погиб 32-летний пассажир легковушки, 59-летний водитель 7-летний пассажиры пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: водитель сбил женщину на переходе в Сочи, его ищет полиция.