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Газель на встречке столкнулась с иномаркой в Туапсинском районе, пассажир легковушки погиб

Происшествия
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Газель на встречке столкнулась с иномаркой в Туапсинском районе, пассажир легковушки погиб
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Смертельное ДТП произошло 25 мая около 19:20 на трассе М-4 «Дон».

По предварительным данным, 36-летний водитель эвакуатора «Газель» ехал со стороны Краснодара в сторону Джубги. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai.

В результате аварии погиб 32-летний пассажир легковушки, 59-летний водитель 7-летний пассажиры пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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