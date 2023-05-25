Водитель сбил женщину на переходе в Сочи, его ищет полиция
Происшествия
25.05.2023 21:08
ДТП произошло днем 25 мая на улице 50 лет СССР в Хостинском районе.
Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, как внедорожник сбил женщину на пешеходном переходе.
По факту ДТП проводится проверка. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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