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Житель Кубани на легковушке протаранил стоящую на обочине иномарку, пострадали 3 взрослых и 2 детей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-kubani-na-legkovushke-protaranil-stoyashhuyu-na-obochine-inomarku-postradali-3-vzroslyh-i-2-detej
Житель Кубани на легковушке протаранил стоящую на обочине иномарку, пострадали 3 взрослых и 2 детей
Фото t.me/mvd01ra

ДТП, в котором получили травмы пять человек, двое из которых — дети трех и пяти лет, произошло 22 мая около 6:00 на 1362 км трассы М-4 «Дон» в Адыгее.

По предварительным данным, 32-летний житель Краснодарского края за рулем отечественного автомобиля не справился с управлением. Он врезался в стоящую на обочине иномарку.

В результате аварии пострадали водитель отечественной машины и четверо его пассажиров, включая двух детей. Пострадавших госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверку, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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