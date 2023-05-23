В Усть-Лабинском районе иномарка сбила мопед с двумя подростками

Авария произошла 22 мая около 19:00 на улице Ленина станицы Ладожской в Усть-Лабинском районе.

По предварительным данным, 33-летняя женщина ехала за рулем Daewoo Gentra при развороте столкнулась с питбайком RT-125, на котором ехали два подростка в возрасте 14 и 13 лет.

В результате ДТП оба подростка получили травмы и были госпитализированы. Материалы направят на комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер к несовершеннолетнему и к его родителям, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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