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В Усть-Лабинском районе иномарка сбила мопед с двумя подростками

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ust-labinskom-rajone-inomarka-sbila-moped-s-dvumya-podrostkami
В Усть-Лабинском районе иномарка сбила мопед с двумя подростками
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 22 мая около 19:00 на улице Ленина станицы Ладожской в Усть-Лабинском районе.

По предварительным данным, 33-летняя женщина ехала за рулем Daewoo Gentra при развороте столкнулась с питбайком RT-125, на котором ехали два подростка в возрасте 14 и 13 лет.

В результате ДТП оба подростка получили травмы и были госпитализированы. Материалы направят на комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер к несовершеннолетнему и к его родителям, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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