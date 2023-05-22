Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

СК начал проверку после ДТП во время соревнований по мотокроссу в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-nachal-proverku-posle-dtp-vo-vremya-sorevnovanij-po-motokrossu-v-krasnodarskom-krae
СК начал проверку после ДТП во время соревнований по мотокроссу в Краснодарском крае
Фото скриншот с видеозаписи t.me/chpkrasnodara

В Крымском районе следователи устанавливают обстоятельства аварии с участием подростка-спортсмена и зрителя, которая произошла днем 20 мая.

По данным следствия, 60-летняя зрительница мотокросса во время заезда зашла за ограждение и начала перебегать через гоночную трассу. В этот момент в нее врезался подросток на мопеде, который участвовал в соревнованиях. Оба пострадавших госпитализированы. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь. Угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.

Следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также соблюдение организаторами соревнований требований безопасности при их проведении. Ход и результаты проверки взяли под контроль в краевом следственном управлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 20 мая около 16:00 на улице Мирной в Крымске. Во время утвержденного муниципалитетом мероприятия по мотокроссу 12-летний участник соревнования, управляя кроссовым мотоциклом «КТМ», наехал на 60-летнюю жительницу Волгограда. Пенсионерка во время заезда переходила огражденный участок спортивной трассы в неположенном месте.

Статьи
Главные правила этикета за столом
Главные правила этикета за столом
Признаком каких опасных болезней может быть хриплый голос
Признаком каких опасных болезней может быть хриплый голос
Как сделать укол самому себе
Как сделать укол самому себе
Онколог назвал ранние признаки рака кишечника
Онколог назвал ранние признаки рака кишечника
Щитовидная железа: где находится, как работает и за что отвечает
Щитовидная железа: где находится, как работает и за что отвечает
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях