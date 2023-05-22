СК начал проверку после ДТП во время соревнований по мотокроссу в Краснодарском крае

В Крымском районе следователи устанавливают обстоятельства аварии с участием подростка-спортсмена и зрителя, которая произошла днем 20 мая.

По данным следствия, 60-летняя зрительница мотокросса во время заезда зашла за ограждение и начала перебегать через гоночную трассу. В этот момент в нее врезался подросток на мопеде, который участвовал в соревнованиях. Оба пострадавших госпитализированы. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь. Угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.

Следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также соблюдение организаторами соревнований требований безопасности при их проведении. Ход и результаты проверки взяли под контроль в краевом следственном управлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 20 мая около 16:00 на улице Мирной в Крымске. Во время утвержденного муниципалитетом мероприятия по мотокроссу 12-летний участник соревнования, управляя кроссовым мотоциклом «КТМ», наехал на 60-летнюю жительницу Волгограда. Пенсионерка во время заезда переходила огражденный участок спортивной трассы в неположенном месте.