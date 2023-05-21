Подросток сбил пенсионерку во время соревнований по мотокроссу на Кубани

Инцидент произошел 20 мая около 16:00 на улице Мирной в Крымске и попал на видео.

По предварительным данным, во время утвержденного муниципалитетом мероприятия по мотокроссу 12-летний участник соревнования, управляя кроссовым мотоциклом «КТМ», наехал на 60-летнюю жительницу Волгограда. Пенсионерка во время заезда переходила огражденный участок спортивной трассы в неположенном месте.

В результате ДТП подростка и пенсионерку госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В полиции по данному факту проводят проверку.

Читайте также: спасатели вернули на берег детей, которых во время соревнований унесло ветром на Краснодарском водохранилище.