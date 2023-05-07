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Спасатели вернули на берег детей, которых во время соревнований унесло ветром на Краснодарском водохранилище

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-vernuli-na-bereg-detej-kotoryh-vo-vremya-sorevnovanij-uneslo-vetrom-na-krasnodarskom-vodohranilishhe
Спасатели вернули на берег детей, которых во время соревнований унесло ветром на Краснодарском водохранилище
Фото t.me/mchs0101

Инспекторы ГИМС МЧС Республики Адыгея 7 мая остановили детские соревнования по парусному спорту, которые проводились с нарушениями требований безопасности.

Инспекторы ГИМС во время рейда в акватории Краснодарского водохранилища выявили несанкционированное проведение соревнований по парусному спорту среди детей из Краснодара.

На воде находились одновременно 20 парусных лодок с детьми. Ухудшение погодных условий не позволяли качественно и безопасно проводить соревнования. Двое детей не смогли справиться с управлением, их стало уносить в сторону шлюзов.

Детей благополучно доставили на берег, трагедии удалось избежать, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Республики Адыгея в Telegram-канале.

Читайте также: из-за сильного ветра в ночь на 7 мая приостановили работу Керченской паромной переправы.

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