Из-за сильного ветра в ночь на 7 мая приостановили работу Керченской паромной переправы

Около 23:50 6 мая движение паромов на переправе между Краснодарским краем и Республикой Крым было приостановлено.

По данным Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий и усилением ветра до 17 м/с работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильные дожди и подъем воды в реках ожидаются с 6 по 8 мая в Краснодарском крае.