Сильные дожди и подъем воды в реках ожидаются с 6 по 8 мая в Краснодарском крае

На ближайшие выходные на Кубани ожидается резкое ухудшение погодных условий. В связи с этим в регионе объявили штормовое предупреждение.

По прогнозу синоптиков, 6,7 и 8 мая в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди с градом и грозой и усилением ветра до 20-23 м/с. В Геленджике, Апшеронском, Туапсинском, Мостовском, Курганинском, Отрадненском, Лабинском и Усть-Лабинском районах прогнозируют подъем воды в реках, местами с превышением неблагоприятных отметок.

В связи с ухудшением погоды жителям и гостям Кубани в эти дни рекомендовали внимательно следить за изменениями окружающей обстановки и соблюдать все необходимые меры безопасности. При возникновении ЧС нужно звонить на телефоны: 01 и 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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