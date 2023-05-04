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До 26 °С потеплеет к выходным в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-26-s-potepleet-k-vyhodnym-v-krasnodarskom-krae
До 26 °С потеплеет к выходным в Краснодарском крае
Фото jplenio, pixabay.com

Об этом сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным метеорологов, 4 мая на Кубани будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северо-западного направления 4-9 м/c. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов.

В Краснодаре температура днем поднимется до 23 градусов. На Черноморском побережье также дождя не ожидается. Днем на побережье потеплеет до 22 градусов.

В ближайшие два дня в крае будет переменная облачность. Без осадков, возможен местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха 5 и 6 мая днем будет подниматься до 21-26 градусов. На Черноморском побережье переменная облачность. Воздух днем 5 и 6 мая будет прогреваться до 19-24 градусов.

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