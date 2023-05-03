В Краснодарском крае 4 мая потеплеет до +24 °С

По прогнозу синоптиков, в четверг на Кубани ожидается переменная облачность, без осадков.

Ночью и утром местами будет туман. Ветре северо-западный с переходом в восточный 4-9 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с.

Столбики термометров днем поднимутся до +19…24 °С, а ночью опустятся до +2…7 °С. На Черноморском побережье днем потеплеет до +17…22 °С, а ночью похолодает до +6…11 °С. В горах днем +14…19 °С, а ночью 0…+5 °С.

В Краснодаре 4 мая осадков не ожидается. Ночью и утром будет туман. Температура воздуха днем поднимется до +21…23 °С, а ночью опустится до +5…7 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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