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В ожидании воды: в мэрии обсудили подготовку к весенним паводкам в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ozhidanii-vody-v-merii-obsudili-podgotovku-k-vesennim-pavodkam-v-krasnodare
В ожидании воды: в мэрии обсудили подготовку к весенним паводкам в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В ходе совещания мэру Краснодара Евгению Наумову доложили о готовности города к паводкам.

Глава краевого центра подчеркнул важность постоянного наблюдения за паводковой ситуацией.

«Самое главное — вовремя реагировать. Надо помнить, что при любой угрозе противопоказано медлить. Мы должны быть готовы ко всему», — заявил Наумов.

Начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин сообщил, что наиболее сложный паводкоопасный период приходится на май-июль, поскольку идут обильные дожди и возможен повышенный сброс воды из Краснодарского водохранилища. Он доложил, что паводковая ситуация под постоянным контролем Единой дежурно-диспетчерской службы.

«В постоянной готовности к реагированию находятся 362 единицы техники и 909 человек», — сказал Казликин.

Кроме того, на собраниях со всеми руководителями СНТ обсудили необходимость расчистки от растительности и мусора русел водоотводящих каналов, а также создания дополнительного водоотвода дождевых вод с территорий. Уже произведена прочистка коллекторов общей протяженностью 3,5 км, более 2,1 тыс. дождевых колодцев, также вывезено свыше 150 кубометров ила.

Еще в марте прошли командно-штабное учение, в рамках которого специалисты отработали навыки при ликвидации ЧС, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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