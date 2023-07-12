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Водителя мотоцикла, который сбил мальчика в парке Усть-Лабинска и уехал, арестовали на 2 месяца

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditelya-mototsikla-kotoryj-sbil-malchika-v-parke-ust-labinska-i-uehal-arestovali-na-2-mesyatsa
Скриншот t.me/opskuban

Усть-Лабинский межрайонный следственный отдел СКР по краю продолжает расследовать уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя.

Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также в оставлении места ДТП.

По ходатайству следователя 12 июля суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла вечером 25 июня в парковой пешеходной зоне озера «Копытце» в Усть-Лабинске. По данным следствия, 59-летний водитель мотоцикла «Ява» сбил 13-летнего мальчика и скрылся с места происшествия. В результате ДТП ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Мужчине провели медосвидетельствование, алкоголя в крови не обнаружили. Виновнику ДТП назначили 14 суток административного ареста. Пострадавший мальчик уже вышел из комы и продолжает реабилитацию.

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