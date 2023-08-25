Дело мотоциклиста, который сбил мальчика в парке Усть-Лабинска и уехал, передали в суд

Местного жителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и оставление места аварии.

По версии следствия, вечером 25 июня в парковой зоне 59-летний местный житель сбил 13-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. В ходе допроса мужчина полностью признал вину. Мотоцикл изъяли и приобщили к делу в качестве вещественного доказательства.

Материалы с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла в парковой пешеходной зоне озера «Копытце» в Усть-Лабинске. В результате ДТП ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчине провели медосвидетельствование, алкоголя в крови не обнаружили. Виновника ДТП заключили под стражу на два месяца. Пострадавший мальчик уже вышел из комы и продолжает реабилитацию.