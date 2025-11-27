Мошенники начали звонить пострадавшим во время атаки БПЛА жителям Туапсе

Звонки от неизвестных поступают жителям города по ночам.

Мошенники звонят пострадавшим во время атаки БПЛА, представляются сотрудниками управления ГО и ЧС и просят предоставить данные паспорта и банковских карт. О деятельности аферистов предупредил глава Туапсинского округа Сергей Бойко.

«Обращаю внимание, что работники ведомства не запрашивают данную информацию по телефонам. Тем более не звонят по ночам. Все данные от пострадавших они получают при личной встрече при осмотре помещений. Делают это строго в рабочие часы: в будние дни с 8:30 до 17:30», — написал Бойко в Telegram.

Глава округа также отметил, что в случае возникновения вопросов, необходимо звонить по телефону 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате падения обломков БПЛА 25 ноября произошел пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе разгорелся на 100 «квадратах». Также обломки сбитых беспилотников повредили два детсада в Туапсинском округе.

Для ликвидации последствий атаки БПЛА в Туапсе ввели локальный режим ЧС. Сгоревшую крышу дома восстановит ТСЖ. Также рассматривают вопрос дополнительной помощи, чтобы максимально ускорить ремонтные работы. Кроме того, пострадавшим выплатят материальную помощь

Подробнее о том, что известно о ночной атаке БПЛА на курорты Краснодарского края, читайте здесь.

Подпишись, здесь всегда интересно.