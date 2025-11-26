Локальный режим ЧС ввели в Туапсе для ликвидации последствий атаки БПЛА

Во время ночной атаки дронов на Туапсе 25 ноября повреждения получили несколько зданий. Из-за падения обломков дрона загорелась крыша многоэтажки.

В городе ввели локальный режим ЧС. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Они помогают очищать от мусора пострадавшие квартиры. В основном повреждены квартиры на верхних этажах здания.

Сгоревшую крышу дома восстановит ТСЖ. Также рассматривают вопрос дополнительной помощи, чтобы максимально ускорить ремонтные работы.

Кроме того, пострадавшим выплатят материальную помощь. Размер единовременной выплаты составит 15 тыс. 675 рублей на каждого проживающего в квартире. При частичной утрате имущества первой необходимости будет выплачено 78 тыс. 375 рублей на человека, при полной утрате — 156 тыс. 750 рублей на человека.

Владельцев поврежденных квартир просят направить заявку на номер 112. Специалисты отработают каждое заявление, проведут осмотр помещений для фиксации повреждений и определения размера помощи, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского округа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе разгорелся на 100 «квадратах». Фрагменты сбитых дронов упали рядом с многоэтажками в городе. Также обломки сбитых беспилотников повредили два детсада в Туапсинском округе.

Подробнее о том, что известно о ночной атаке БПЛА на курорты Краснодарского края, читайте здесь.

