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Метиловый спирт со склада МВД в Самарской области украли отец и сын, старшего объявили в розыск

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/metilovyj-spirt-so-sklada-mvd-v-samarskoj-oblasti-ukrali-otets-i-syn-starshego-obyavili-v-rozysk
Метиловый спирт со склада МВД в Самарской области украли отец и сын, старшего объявили в розыск
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Продолжается расследование дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем на территории нескольких регионов РФ.

В ходе расследования установили, что Дмитрий и Алексей Егоровы в мае 2023 года в соучастии с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным украли со склада МВД 6 тонн метилового спирта и продали его Артему Айрапетяну. Тот нелегально поставлял его индивидуальному предпринимателю Анару Гусейнову.

Поставщика задержали, его обвиняют в сбыте продукции, несоответствующей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности смерть нескольких человек.

В отношении похитителей возбудили уголовное дело. Иван Гребенкин и Дмитрий Егоров задержаны, их обвиняют в краже. Свою вину злоумышленники признали. Их соучастник Алексей Егоров объявлен в розыск, сообщает пресс-служба СУ СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», суд арестовал бизнесмена из Самары по делу о массовых отравлениях контрафактным сидром. По делу об отравлениях «Мистером сидром» уволен замначальника МВД по Самарской области, который раньше служил на Кубани.

В России число пострадавших от отравления напитком «Мистер сидр» увеличилось до 96. В департаменте потребсферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края сообщили, что в магазины региноа алкогольный напиток «Мистер Сидр» не поступал.

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