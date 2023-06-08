По делу об отравлениях «Мистером сидром» уволен замначальника МВД по Самарской области, который раньше служил на Кубани

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев 8 июня освободил от занимаемой должности замначальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова.

По данным МВД, во время расследования уголовного дела о массовых отравлениях суррогатным напитком «Мистер Сидр» проверили множество магазинов, складов и грузовиков. Также проверили каналы поставок сырья для производства смертельно опасного сидра.

Установили, что со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» была похищена партия спиртосодержащая жидкость. Ее хранили складе с 2012 года после того, как изъяли во время проверки.

По подозрению в хищении контрафакта со складов самарского главка полиции задержали двоих жителей Самары и сотрудника полиции, который охранял склад и помог злоумышленникам проникнуть на его территорию. Устанавливают личности также других сообщников.

Освобожденный от должности замначальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрий Сафронов как раз курировал работу тыловых подразделений регионального главка. Также из МВД уволят начальника Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области полковника внутренней службы Александра Ремнева, сообщает пресс-служба МВД России.

Юрий Сафронов с сентября 2011 года по август 2020 года проходил службу в должности заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В августе 2020 года указом Владимира Путина он был назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области, говорится на сайте ведомства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», суд арестовал бизнесмена из Самары по делу о массовых отравлениях контрафактным сидром. В департаменте потребсферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края сообщили, что в магазины региона алкогольный напиток «Мистер Сидр» не поступал. В России число пострадавших от отравления напитком «Мистер сидр» увеличилось до 96.