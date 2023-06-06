Суд арестовал бизнесмена из Самары по делу о массовых отравлениях контрафактным сидром
Ленинский районный суд Ульяновска 6 июня вынес решение о заключении под стражу самарского предпринимателя, подозреваемого в производстве суррогатного сидра, которым отравились жители нескольких регионов.
«Суд постановил в отношении обвиняемого избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 4 августа 2023 года включительно», — сказал судья.
Предприниматель и его адвокат просили суд назначить обвиняемому домашний арест с доступом к средствам связи, так как он намерен сотрудничать со следствием. Подозреваемый свою вину не признал, но заявил о том, что не намерен скрываться от правоохранительных органов.
Предпринимателя Анара Афат оглы Гусейнова из Самарской области задержали 5 июня по делу об отравлениях контрафактным напитком «Мистер сидр», сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 3 по 4 июня несколько жителей Димитровграда госпитализировали в местную больницу с отравлением. В результате 16 человек скончались, несмотря на оказанную помощь. К 6 июня число погибших от отравления напитком «Мистер сидр» в России выросло до 30 человек. Смертельные случаи в результате отравления контрафактным сидром зарегистрированы в 4 регионах: Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях, а также в Удмуртии.
В департаменте потребсферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края сообщили, что в магазины региона алкогольный напиток «Мистер Сидр» не поступал.