Суд арестовал бизнесмена из Самары по делу о массовых отравлениях контрафактным сидром

Ленинский районный суд Ульяновска 6 июня вынес решение о заключении под стражу самарского предпринимателя, подозреваемого в производстве суррогатного сидра, которым отравились жители нескольких регионов.

«Суд постановил в отношении обвиняемого избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 4 августа 2023 года включительно», — сказал судья.

Предприниматель и его адвокат просили суд назначить обвиняемому домашний арест с доступом к средствам связи, так как он намерен сотрудничать со следствием. Подозреваемый свою вину не признал, но заявил о том, что не намерен скрываться от правоохранительных органов.

Предпринимателя Анара Афат оглы Гусейнова из Самарской области задержали 5 июня по делу об отравлениях контрафактным напитком «Мистер сидр», сообщает ТАСС.