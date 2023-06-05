Оперштаб: алкогольный напиток «Mr. Сидр» в торговые сети Краснодарского края не поступал
Общество
05.06.2023 19:13
Об этом 5 июня сообщили в департаменте потребсферы и регулирования рынка алкоголя Кубани.
«По данным единой информационной системы, предприятиям региона отгрузка напитка «Мистер Сидр» не производилась. И в магазины Краснодарского края он не поступал», — цитирует сообщение депаратмента оперативный штаб Краснодарского края.
Все торговые сети региона в случае поступления опасной алкогольной продукции должны будут немедленно изъять ее из продажи и сообщить об этом в департамент.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», поставки «Mr. Сидр» полностью заблокировали в России. Из-за отравления напитком в Ульяновской области скончались 16 человек.