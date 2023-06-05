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Оперштаб: алкогольный напиток «Mr. Сидр» в торговые сети Краснодарского края не поступал

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/opershtab-alkogolnyj-napitok-mr-sidr-v-torgovye-seti-krasnodarskogo-kraya-ne-postupal?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Оперштаб: алкогольный напиток «Mr. Сидр» в торговые сети Краснодарского края не поступал
Оперштаб: алкогольный напиток «Mr. Сидр» в торговые сети Краснодарского края не поступал

Об этом 5 июня сообщили в департаменте потребсферы и регулирования рынка алкоголя Кубани.

«По данным единой информационной системы, предприятиям региона отгрузка напитка «Мистер Сидр» не производилась. И в магазины Краснодарского края он не поступал», — цитирует сообщение депаратмента оперативный штаб Краснодарского края.

Все торговые сети региона в случае поступления опасной алкогольной продукции должны будут немедленно изъять ее из продажи и сообщить об этом в департамент.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», поставки «Mr. Сидр» полностью заблокировали в России. Из-за отравления напитком в Ульяновской области скончались 16 человек.

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