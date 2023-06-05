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Поставки «Mr. Сидр» полностью заблокировали в России

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/postavki-mr-sidr-polnostyu-zablokirovali-v-rossii
Поставки «Mr. Сидр» полностью заблокировали в России
Поставки «Mr. Сидр» полностью заблокировали в России

Об этом сообщили 5 июня в Росалкогольрегулировании.

Поставки и отгрузки напитка «Mr. Сидр» компании «Анди», который стал причиной массовых отравлений, заблокированы на территории всей страны, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 3 по 4 июня несколько жителей Димитровграда госпитализировали в местную больницу с отравлением. В результате 16 человек скончались, несмотря на оказанную помощь. Предположительно, они отравились спиртным напитком «Сидр», который купили в местных магазинах.

Сотрудники полиции в Ульяновской области осмотрели 23 торговые точки и изъяли 193 кеги. В ходе проверки установили, что во время последних закупок 31 мая и 1 июня на алкоголь были переданы только товарно-транспортные накладные без документов, подтверждающих качество.

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