Из-за отравления сидром 6 человек умерли в Ульяновской области
Происшествия
05.06.2023 09:48
По данным СКР, с 3 по 4 июня несколько жителей Димитровграда госпитализировали в местную больницу с диагнозом «отравление неустановленным веществом».
В результате 6 человек скончались, несмотря на оказанную помощь. Предположительно, люди отравились спиртным напитком «Сидр», который они купили в местных магазинах. Известно, что продукцию поставлял предприниматель из Красноглинского района Самарской области.
По факту произошедшего возбудили и расследуют уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Назначены судебные экспертизы, сообщает СУ СК РФ по Ульяновской области.
Читайте также: житель Новороссийска умер от отравления метиловым спиртом.