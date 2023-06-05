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Из-за отравления сидром 6 человек умерли в Ульяновской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-otravleniya-sidrom-6-chelovek-umerli-v-ulyanovskoj-oblasti
Из-за отравления сидром 6 человек умерли в Ульяновской области
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

По данным СКР, с 3 по 4 июня несколько жителей Димитровграда госпитализировали в местную больницу с диагнозом «отравление неустановленным веществом».

В результате 6 человек скончались, несмотря на оказанную помощь. Предположительно, люди отравились спиртным напитком «Сидр», который они купили в местных магазинах. Известно, что продукцию поставлял предприниматель из Красноглинского района Самарской области.

По факту произошедшего возбудили и расследуют уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Назначены судебные экспертизы, сообщает СУ СК РФ по Ульяновской области.

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