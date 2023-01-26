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Житель Новороссийска умер от отравления метиловым спиртом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-novorossijska-umer-ot-otravleniya-metilovym-spirtom
Житель Новороссийска умер от отравления метиловым спиртом
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Мужчина получил сильное отравление после употребления метилового спирта и впал в кому.

Его доставили в городскую больницу № 1 в тяжелом состоянии. Медики боролись за жизнь 50-летнего пациента, но, к сожалению, не смогли его спасти.

Мужчина умер от тяжелой интоксикации. Анализы показали, что ранее он употребил метанол.

Предыдущий случая отравления метиловым спиртом в городе-герое зафиксировали в сентября прошлого года, пишет газета «Новороссийский рабочий».

Читайте также: в Госдуме предложили ужесточить контроль за оборотом этанола. Соответствующий законопроект внесли в парламент на рассмотрение. Авторы инициативы уверены, что такая мера позволит эффективно бороться с нелегальным алкоголем.

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