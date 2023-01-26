Житель Новороссийска умер от отравления метиловым спиртом
Происшествия
26.01.2023 16:55
Мужчина получил сильное отравление после употребления метилового спирта и впал в кому.
Его доставили в городскую больницу № 1 в тяжелом состоянии. Медики боролись за жизнь 50-летнего пациента, но, к сожалению, не смогли его спасти.
Мужчина умер от тяжелой интоксикации. Анализы показали, что ранее он употребил метанол.
Предыдущий случая отравления метиловым спиртом в городе-герое зафиксировали в сентября прошлого года, пишет газета «Новороссийский рабочий».
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