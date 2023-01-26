Житель Новороссийска умер от отравления метиловым спиртом

Мужчина получил сильное отравление после употребления метилового спирта и впал в кому.

Его доставили в городскую больницу № 1 в тяжелом состоянии. Медики боролись за жизнь 50-летнего пациента, но, к сожалению, не смогли его спасти.

Мужчина умер от тяжелой интоксикации. Анализы показали, что ранее он употребил метанол.

Предыдущий случая отравления метиловым спиртом в городе-герое зафиксировали в сентября прошлого года, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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