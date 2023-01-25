В Госдуме предложили ужесточить контроль за оборотом этанола

Соответствующий законопроект внесли в парламент на рассмотрение. Авторы инициативы уверены, что такая мера позволит эффективно бороться с нелегальным алкоголем.

В пояснительной записке депутаты предлагают внести в статьи 53 и 67 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» и статью 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» изменения, согласно которым вести оптовую торговлю этанолом смогут только юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на фармацевтическую и медицинскую деятельность.

Кроме того, производителей этанола хотят обязать наносить средства идентификации на первичную упаковку. Это позволит отслеживать продажу каждой единицы спиртосодержащего препарата, независимо от наличия вторичной упаковки.

«Наша цель — сделать контроль за оборотом спиртосодержащих медицинских препаратов более детальным, чтобы искоренить нелегальное производство алкоголя из такого сырья. Мы рассчитываем, что более жесткий надзор при движении оптовых партий медицинских спиртов перекроют каналы для подпольных производителей-нелегалов», — сказал один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Сергей Алтухов.

Парламентарий отметил, что в 2022 году производство этанола в РФ выросло более чем на 70%. Он уверен, что отслеживание каждого спиртосодержащего препарата позволит перекрыть канал поставок на нелегальные производства алкоголя.

Читайте также: в Госдуме предложили запретить работу коллекторов в РФ. По словам авторов инициативы, запрет на работу коллекторских агентств не только защитит права людей, попавших в трудную финансовую ситуацию, но и позволит освободить большое число людей для работы на производствах.