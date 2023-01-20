В Госдуме предложили запретить работу коллекторов в РФ

По словам авторов инициативы, запрет на работу коллекторских агентств не только защитит права людей, попавших в трудную финансовую ситуацию, но и позволит освободить большое число людей для работы на производствах.

«Считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что законопроект предполагает внесение изменений в ряд существующих законов. Так, изменения предлагают внести в закон «О потребительском кредите (займе)». А также признавать утратившим силу закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», сообщает RT.

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