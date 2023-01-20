Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Госдуме предложили запретить работу коллекторов в РФ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-predlozhili-zapretit-rabotu-kollektorov-v-rf
В Госдуме предложили запретить работу коллекторов в РФ
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

По словам авторов инициативы, запрет на работу коллекторских агентств не только защитит права людей, попавших в трудную финансовую ситуацию, но и позволит освободить большое число людей для работы на производствах.

«Считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что законопроект предполагает внесение изменений в ряд существующих законов. Так, изменения предлагают внести в закон «О потребительском кредите (займе)». А также признавать утратившим силу закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», сообщает RT.

Читайте также: Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в Налоговый кодекс РФ о повышении с 1 марта акцизов на сигареты, папиросы и жидкости для вейпов на 2-11%.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Обращение Путина по теме СВО: в расписании президента на 18 января нет официальных выступлений
Обращение Путина по теме СВО: в расписании президента на 18 января нет официальных выступлений
Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время
Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
После переименования главного проспекта в Геленджике появится новая улица Луначарского
После переименования главного проспекта в Геленджике появится новая улица Луначарского
Правительство РФ с 1 февраля увеличит размер социальных выплат
Правительство РФ с 1 февраля увеличит размер социальных выплат
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Актеру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве оператора
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Экс-директора нацпарка Сочи будут судить за препятствие бизнесу и присвоение 2,6 млн рублей
  5. В лаундж-зоне Анапы до конца зимы будут бесплатно показывать кино под открытым небом
  6. Вел себя неадекватно и оказал сопротивление полиции: пьяного дебошира задержали в Краснодаре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях