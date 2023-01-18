Акцизы на сигареты и жидкости для вейпов вырастут в России
Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в Налоговый кодекс РФ о повышении с 1 марта акцизов на сигареты, папиросы и жидкости для вейпов на 2-11%.
При этом будут отменены акцизы на электронные сигареты, сообщается в пояснительной записке к документу.
На 2% проиндексируют акцизы на папиросы и сигареты за 1 тыс. штук — ставки поднимутся до 2 тыс. 603 рублей +16% к расчетной стоимости. В 2024 году акциз составит 2 тыс. 707 рублей, в 2025 году его поднимут до 2 тыс. 815 рублей.
Кроме того, поправки предусматривают повышение ставок акцизов на жидкости для вейпов на 11%. С 1 марта акциз вырастет до 20 рублей за 1 мл, в 2024 году его повысят до 21 рубля, в 2025 году — до 22 рублей.
Также в марте 2023 установят акцизы на 1 кг нагреваемого табака — 8 тыс. 669 рублей. В 2024 году он составит 9 тыс. 16 рублей, в 2025 году ставка акциза вырастет до 9 тыс. 377 рублей.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Правительство РФ утвердило обязательную маркировку пива и вейпов.
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