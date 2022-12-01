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Правительство РФ утвердило обязательную маркировку пива и вейпов

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-rf-utverdilo-obyazatelnuyu-markirovku-piva-i-vejpov
Фото unsplash.com

Маркировать пиво в кегах начнут с 1 апреля 2023 года, в пластике и в стекле — с 1 октября. В остальных видах упаковки — с 15 января 2024 года.

Соответствующее постановление опубликовали на сайте правовой информации.

«Установить, что: производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков наносят средства идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки», — говорится в документе.

Также с 15 декабря 2022 года вступает в силу требование об обязательной маркировке жидкостей для вейпов и одноразовых паровых устройств. Постановление относится также к безникотиновым жидкостям и жидкостям в капсулах и картриджах.

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