Правительство РФ утвердило обязательную маркировку пива и вейпов

Маркировать пиво в кегах начнут с 1 апреля 2023 года, в пластике и в стекле — с 1 октября. В остальных видах упаковки — с 15 января 2024 года.

Соответствующее постановление опубликовали на сайте правовой информации.

«Установить, что: производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков наносят средства идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки», — говорится в документе.

Также с 15 декабря 2022 года вступает в силу требование об обязательной маркировке жидкостей для вейпов и одноразовых паровых устройств. Постановление относится также к безникотиновым жидкостям и жидкостям в капсулах и картриджах.

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