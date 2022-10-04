Правительство РФ временно смягчило требования по маркировке молочной продукции
Смягчение обязательных требований по маркировке молочной продукции будет действовать до 1 июня 2025 года. О подписании соответствующего постановления правительства сообщили в Минпромторге РФ.
«Теперь реализация продуктов может начинаться сразу после их поставки в магазин или оптовый склад, так как на внесение информации о прибывшей партии в информационную систему маркировки производителю и продавцу дается три дня. Ранее передавать сведения было необходимо сразу и только после подтверждения их корректности начинать продажу молочной продукции», — сообщается в официальном Telegram-канале Минпромторга.
Предполагается, что сокращение времени оборачиваемости товара приведет к снижению трудозатрат и повысит экономическую эффективность.
Для киосков, торгующих мороженым, тоже сокращен перечень необходимых сведений. Благодаря этому торговым точкам без контрольно-кассовых аппаратов будет проще работать, отметили в ведомстве.
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