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Правительство РФ временно смягчило требования по маркировке молочной продукции

Экономика
04.10.2022 15:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-rf-vremenno-smyagchilo-trebovaniya-po-markirovke-molochnoj-produktsii
Правительство РФ временно смягчило требования по маркировке молочной продукции
Фото falovelykids, pixabay.com

Смягчение обязательных требований по маркировке молочной продукции будет действовать до 1 июня 2025 года. О подписании соответствующего постановления правительства сообщили в Минпромторге РФ.

«Теперь реализация продуктов может начинаться сразу после их поставки в магазин или оптовый склад, так как на внесение информации о прибывшей партии в информационную систему маркировки производителю и продавцу дается три дня. Ранее передавать сведения было необходимо сразу и только после подтверждения их корректности начинать продажу молочной продукции», — сообщается в официальном Telegram-канале Минпромторга.

Предполагается, что сокращение времени оборачиваемости товара приведет к снижению трудозатрат и повысит экономическую эффективность.

Для киосков, торгующих мороженым, тоже сокращен перечень необходимых сведений. Благодаря этому торговым точкам без контрольно-кассовых аппаратов будет проще работать, отметили в ведомстве.

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