В Краснодарском крае произвели первый миллион тонн молока в этом году

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 4 октября рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, Кубань получила первый миллион тонн молока, что на 4,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Показатели увеличила половина муниципалитетов. Что дает уверенность в том, что по итогам года выполним план, и общий надой будет не менее 1,5 млн т», — добавил глава региона.

В передовиках производства Каневской район. Там с начала года произвели 110 тыс. т молока, что на 23,5% больше, чем в прошлом году за тот же период.

По словам Вениамина Кондратьева, на Кубани идет модернизация ферм, закупка оборудования, внедряются новые технологии. Все это позволяет нарастить объемы производства. Сейчас продуктивность дойного стада составляет более 6,2 тыс. т. Кубанские фермы содержат 218,5 тыс. коров, что на 3,7 тыс. голов больше, чего год назад.

Для фермеров предусмотрены меры господдержки, они тоже стимулируют развитие производства — возмещают часть затрат на закупку племенного молодняка и кормов, выделяют субсидии на поддержку племенного молочного животноводства и собственного производства. Фермерам субсидируют произведенное молоко — за каждый 1 л она получают субсидии от 1 до 3 рублей. На поддержку отрасли на Кубани направили более 2 млрд рублей.

Как отметил Вениамин Кондратьев, благодаря возмещению части затрат животноводы закупили 4 тыс. голов племенного молодняка, за последние 5 лет закупили более 17 тыс. коров.

«Это хорошая основа для дальнейшего увеличения объемов производства молока. В условиях санкций наша основная задача – делать все возможное, чтобы отрасль животноводства не зависела от зарубежного племенного материала. Так, важно создавать свой высокопродуктивный генофонд пород крупного рогатого скота», — добавил губернатор.

В Краснодарском крае внедряют метод геномной селекции в молочном животноводстве и совместно с компанией «Иннопрактика» и КубГАУ работают над созданием региональной базы генетических данных животных. В Павловском районе планируют построить селекционно-генетический центр на 1,2 тыс. коров. Это позволит получать сильное продуктивное потомство, повышать качество кубанского мяса и молока.

С осени этого года у предприятий перерабатывающей промышленности появилась возможность направлять льготные кредиты на закупку молока у личных подсобных хозяйств. Это форма федеральной поддержки также поможет кубанским фермерам наладить цепочку сбыта продукции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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