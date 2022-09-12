В Краснодарском крае животноводческий комплекс увеличил выработку на 60%

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Предприятие «Дымов.Юг» увеличило выработку продукции благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального проекта «Производительность труда».

Производство находится в Брюховецком районе. На нем ежегодно выпускают более 300 видов продукции из натурального мяса. «Дымов.Юг» имеет две фермы и площадь общей площадью около 60 га. Поголовье свиней — более 20 тыс. голов. Компания каждый месяц реализует около 400 т продукции.

Повысить показатели производительности труда животноводческому комплексу в течение шести месяцев помогали эксперты Регионального центра компетенций. Они внедрили бережливые технологии в цеху убоя свиней. Эксперты провели анализ объемов производимой продукции, изменили структуру мотивации сотрудников, организовали систему адресного хранения, а также ввели регламент работ в убойном цеху.

В результате длительность рабочих процессов резко снизилась — почти на 40%. Незавершенное производство удалось сократить более чем на 50%. Благодаря этому выработка продукции компании «Дымов.Юг» увеличилась на 60%.

Министр экономики Кубани Алексей Юртаев подчеркнул, что профильный нацпроект позволяет предприятиям повысить эффективность благодаря использованию уже проверенных технологий бережливого производства.

Участниками нацпроекта «Производительность труда» уже стали почти 200 кубанских предприятий. К 2024 году в этот проект планируют вовлечь не менее 248 организаций региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: кубанский производитель лекарств по итогам участия в нацпроекте увеличил выработку почти на 17%.