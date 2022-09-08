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Кубанский производитель лекарств по итогам участия в нацпроекте увеличил выработку почти на 17%

Экономика
08.09.2022 15:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskij-proizvoditel-lekarstv-po-itogam-uchastiya-v-natsproekte-uvelichil-vyrabotku-pochti-na-17
Кубанский производитель лекарств по итогам участия в нацпроекте увеличил выработку почти на 17%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Компания «Фитофарм» в течение полугода внедряла бережливые технологии совместно с экспертами Регионального центра компетенций, участвуя в нацпроекте «Производительность труда». На предприятии оптимизировали процесс изготовления сыпучих сборов.

На производстве пересмотрели формат планирования рабочего времени, провели обучение сотрудников, а также разработали стандарт ежедневного обслуживания автомата фасовки. Применение бережливых технологий позволило сократить время протекания процесса на 15%, запасы — на 18%. Выработка увеличилась почти на 17%.

К национальному проекту «Производительность труда» присоединились уже три крупных аптечных сети Краснодарского края. Отмечается, что благодаря бережливым технологиям снижаются издержки, увеличивается скорость работы и одновременно создаются комфортные условия для посетителей.

«Фитофарм» создали в Анапе с 1993 году. Компания производит лекарства из растительного сырья. Она выпускает 117 наименований медикаментов, имеет 140 аптек и аптечных пунктов, а также 280 га земли для выращивания лекарственных трав. «Фитофарм» сотрудничает с Польшей, Индией, Египтом, Китаем, Белоруссией и Казахстаном.

Всего в нацпроекте «Производительность труда» участвуют свыше 200 предприятий региона. Для них действуют льготные займы Регионального фонда развития промышленности, «обнуление» налога на имущество, а также инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль до 90%, субсидии с повышающим коэффициентом, бесплатные образовательные программы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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