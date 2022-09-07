В Новороссийске контейнерный терминал увеличил перевалку грузов

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Такого эффекта компании «Терминал-А» удалось достичь благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда».

Предприятие расположено в Новороссийске. Оно специализируется на перевалке наливных, зерновых и мешковых грузов, а также минеральных удобрений. Площадь «Терминала-А» — 1,5 га. С начала 2022 года компания перевалила около 15 тыс. т грузов.

Эксперты в течение шести месяцев помогали предприятию оптимизировать процесс перевалки грузов. Для этого в «Терминал-А» внедрили стандарты операционных процедур, систему 5С, декомпозицию целей, а также провели производственный анализ. За счет введения принципов бережливого производства компании удалось сократить время производственного процесса на 33% и снизить количество запасов более чем на 30%. При этом выработка увеличилась почти на 70%.

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев подчеркнул, что грамотное использование внутренних ресурсов и применение бережливых технологий позволяет повысить объемы перевалки всех видов сухих грузов. По его словам, под внешним давлением экспортно-импортные логистические цепочки в России постепенно меняются.

Национальный проект «Производительность труда» реализуют на Кубани для помощи бизнесу с 2018 года. Экономический эффект от внедрения бережливых технологий на предприятиях региона за это время составил 11,8 млрд рублей.

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