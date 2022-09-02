В Краснодаре заводу металлоконструкций помогут увеличить производительность труда

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Компания «Югстальмонтаж», специализирующаяся на производстве сооружений и быстровозводимых зданий из металлоконструкций, начала реализацию национального проекта «Производительность труда».

В этом краснодарскому предприятию будут помогать эксперты Федерального центра компетенций.

«Это современный завод, где технологический процесс доведен до уровня конвейерного производства. Но, несмотря на это, составленная целевая карта потока показала нам производственный путь, который, может быть, при максимальной загрузке мощностей», — заявил глава проекта ФЦК Андрей Махно.

Он отметил, что оптимизировать процесс производства металлических конструкций в «Югстальмонтаже» будет рабочая группа.

Площадь промышленной базы завода в Краснодаре составляет 3 га. На ней расположились склады продукции, покрасочный, производственный и пескоструйный цехи. «Югстальмонтаж» ежегодно производит до 10 тыс. т. металлоконструкций.

Центр компетенций уже помог улучшить производственные процессы 32 предприятиям региона. Прирост добавленной стоимости у организаций составил более 4 млрд рублей.

Сейчас у специалистов ФЦК в работе еще 6 кубанских компаний — водоканалы Сочи и Краснодара, Кореновский консервный завод, хлебокомбинаты Сочи и Геленджика, а также группа компаний «Будмар».

Нацпроект «Производительность труда» в Краснодарском крае реализуют с 2018 года. Его основная задача — помочь российскому бизнесу ежегодно увеличивать производительность труда на 5%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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