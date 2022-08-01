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В Новороссийске крупный перевозчик грузов присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Экономика
01.08.2022 17:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-krupnyj-perevozchik-gruzov-prisoedinilsya-k-natsproektu-proizvoditelnost-truda
Видео канала «Кубань 24»

На Кубани уже 200 предприятий стали частью нацпроекта «Производительность труда». Накануне соглашение о взаимодействии подписал и крупный оператор транспортно-логистических услуг в Новороссийске — компания «Европак-Юг».

Компания занимается перевалкой грузов через южные порты. В перспективе эксперты Регионального центра компетенций планируют повысить эффективность предприятия минимум на 5%.

«Думаю, участие в нацпроекте поможет нам реализовать наши планы. А на будущее — развиваться и как можно больше переваливать грузов», — сказал генеральный директор логистической компании Анатолий Дьячковский.

«По результатам реализации проекта остается конкретный след. След связан с тем, что формируется поток-образец, на котором дальше команда предприятия может тиражировать и работать уже на всех своих производственных площадках и территориях», — сказала заместитель министра экономики Краснодарского края Светлана Салтанова.

Национальный проект «Производительность труда» в крае реализуют с 2018 года. Сейчас его участниками могут стать системообразующие предприятия с выручкой больше 400 млн рублей. При этом не важно, в какой отрасли экономики компании работают.

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