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Число умерших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 16

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-umershih-ot-otravleniya-surrogatnym-sidrom-v-ulyanovskoj-oblasti-vyroslo-do-16
Число умерших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 16
Фото pexels.com

Массовое отравление в регионе произошло из-за распространения алкогольного напитка «Mr. Сидр», произведенного в Самарской области на предприятии ООО «Анди».

К сожалению, чисто пострадавших от употребления алкогольным напитком продолжает увеличиваться.

«По последней информации, пострадало 35 человек: 25 — в Димитровграде, 9 — в Ульяновске, один в Новой Малыкле. 16 человек скончалось», — написал в Telegram губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Пострадавшие от отправления сидром пациенты находятся в стационарах Ульяновска и Димитровграда. Врачи борются за жизнь каждого из них. Экипажам скорой помощи разослали специальные инструкции при обнаружении пациентов с подобным отравлением. В стационарах региона для отравившихся подготовили резервные койки в реанимационных, терапевтических и гемодиализных отделениях.

Среди пострадавших от употребления суррогатного сидра есть и несовершеннолетняя девушка. Полиция выясняет, как она смогла приобрести алкоголь.

Читайте также: жителей Краснодарского края предостерегли от употребления алкогольного напитка «Mr. Сидр». Предпринимателей призвали принять меры, чтобы суррогатный сидр не оказался на полках кубанских магазинов.

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