Жителей Краснодарского края предостерегли от употребления алкогольного напитка «Mr. Сидр»

Ранее из-за отравления суррогатным напитком «Mr. Сидр» в Ульяновской области умерли 8 человек и еще 14 пострадали.

Известно, что некачественный сидр производят в Самарской области на предприятии ООО «Анди». В Ульяновскую область его доставили в 30-литровых кегах и продавали на розлив.

В связи со смертельным отравлением людей в Ульяновской области, региональное управление Роспотребнадзора призвало жителей Краснодарского края не употреблять напиток «Mr. Сидр».

Предпринимателей призвали принять меры, чтобы суррогатный сидр не оказался на полках кубанских магазинов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сотрудники полиции в Ульяновской области осмотрели 23 торговые точки, изъяли 193 кег. Во время проверки установили, что во время последних закупок 31 мая и 1 июня на алкоголь были переданы только товарно-транспортные накладные без документов, подтверждающих качество.