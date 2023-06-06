Число погибших от отравления напитком «Мистер сидр» в России выросло до 30

Смертельные случаи в результате отравления контрафактным сидром зарегистрированы в 4 регионах: Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях, а также в Удмуртии.

По данным министерства здравоохранения Ульяновской области, в регионе выявили 51 случай отравления алкогольсодержащими напитками. Медикам не удалось спасти жизни 20 человек. Под наблюдением медиков остается 31 пациент. Состояние пострадавших оценивается от средней степени тяжести до тяжелого. Несколько человек идут на поправку, говорится в сообщении ведомства в Telegtam.

В Самарской области от отравления сидром умерли 7 человек, 16 — пострадали, в Удмуртии зафиксировали два случая отравления, один из пострадавших скончался. В Пензе с признаками отравления после употребления алкоголя госпитализировали троих человек, двое из которых — подростки. В Нижегородской области напитком «Мистер сидр» отравились 6 человек, двое из них умерли. В Чувашии выявили один случай отравления суррогатным сидром.

По данным следствия, все отравившиеся пили напиток «Мистер сидр», который поставлял предприниматель из Красноглинского района Самары. Люди могли приобрести его в розлив в сетях «Территория пива» и «Бир хаус». В алкогольных напитках, ставших причиной ЧП, оказался метанол, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 3 по 4 июня несколько жителей Димитровграда госпитализировали в местную больницу с отравлением. В результате 16 человек скончались, несмотря на оказанную помощь. В департаменте потребсферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края сообщили, что в магазины региона алкогольный напиток «Мистер Сидр» не поступал. Поставки и отгрузки напитка «Mr. Сидр» компании «Анди», который стал причиной массовых отравлений, заблокированы на территории России.