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В России число пострадавших от отравления напитком «Мистер сидр» увеличилось до 96

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-chislo-postradavshih-ot-otravleniya-napitkom-mister-sidr-uvelichilos-do-96
В России число пострадавших от отравления напитком «Мистер сидр» увеличилось до 96
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

По данным Минздрава РФ, в шести регионах России суррогатным сидром отравились 96 челок, в том числе 5 несовершеннолетних.

В больницах Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областей и Удмуртии находятся трое пациентов в крайне тяжелом состоянии, 29 челок — в тяжелом состоянии. Состояние еще 32 пациентов — средней степени тяжести, двое — в легкой степени тяжести. Среди отравившихся есть одна беременная женщина.

В ведомстве добавили, что 30 человек скончались, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», суд арестовал бизнесмена из Самары по делу о массовых отравлениях контрафактным сидром. В департаменте потребсферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края сообщили, что в магазины региона алкогольный напиток «Мистер Сидр» не поступал.

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