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Мэрия Воркуты: в тяжелом состоянии 7 пассажиров поезда «Воркута—Новороссийск»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/meriya-vorkuty-v-tyazhelom-sostoyanii-7-passazhirov-poezda-vorkuta-novorossijsk
Мэрия Воркуты: в тяжелом состоянии 7 пассажиров поезда «Воркута—Новороссийск»
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В результате схода с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда «Воркута—Новороссийск» в тяжелом состоянии находятся семь человек.

Пострадавших везут в центральную городскую больницу Инты.

«Речь идет о переломах плеча, бедра и позвоночника», — сообщает пресс-служба администрации Воркуты «ВКонтакте».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее глава Республики Коми Владимир Уйба сообщал, что в тяжелом состоянии находятся три пассажира поезда «Воркута— Новороссийск».

Авария произошла 26 июня в 18:12 на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. Девять вагонов пассажирского поезда «Воркута—Новороссийск» сошли с рельсов. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности. Сообщалось, что результате аварии пострадали 70 человек. Причиной ЧП, предположительно, стал подмыв полотна в результате обильных осадков. Из-за отсутствия дороги скорая помощь не может добраться к месту аварии. На помощь пострадавшим направят три вертолета.

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