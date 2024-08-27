Мэр Сочи рассказал о последствиях сильного ливня на курорте

По словам главы города-курорта Андрея Прошунина, минувшей ночью в Сочи прошел залповый ливень. Больше всего осадков выпало в Хостинском районе — 125 мм.

«За полночь уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок, был подтоплен цоколь больницы. От жителей поступали сообщения о подтоплениях территорий на Сухумском шоссе, улицах Абовяна, Сухумской и Железнодорожной и упавших деревьях», — написал Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что всю ночь спасатели откачивали воду и расчищали территории. Работали почти 60 человек и 38 единиц техники, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия.

Он добавил, что сейчас коммунальщики устраняют наносы на локальных участках в Хосте. В селе Красная воля оползень на дороге ликвидировали к 4:00. Мэр Сочи подчеркнул, что вся инфраструктура работает штатно, на курорте сейчас снова светит солнце.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», залповый ливень прошел в Хостинском и Адлерском районах Сочи. После дождя зафиксированы подтопления дорог. Самую сложную ситуацию вечером фиксировали на участке федеральной трассы А-147 — от Фары до ЖК «Морская симфония».

Из-за ливня в Сочи 8 самолетов ушли на запасные аэродромы в Минводах и Грозном. По данным мэрии города-курорта, уровень воды в реках Сочи не приближался к неблагоприятным отметкам. Повреждений инфраструктуры нет, все системы жизнеобеспечения работают штатно. От жителей поступили 13 сообщений о подтоплениях, на подъезде к селу Красная Воля на дорогу сошел оползень.