Мэр Геленджика рассказал о помощи семьям, пострадавшим из-за атаки БПЛА

Краснодарский край ночью 25 ноября подвергся одной из самых продолжительных атак Вооруженных сил Украины.

В результате падения обломков БПЛА возле одного из домов в селе Кабардинка мужчина получил ранения — в момент сбития дрона он был на улице. Пострадавший находится в больнице и идет на поправку, его жизни ничего не угрожает, рассказал глава Геленджика Алексей Богодистов в своих соцсетях.

Также мэр сообщил, что сейчас в городе работает комиссия по оценке ущерба, причиненного атакой беспилотников.

«Организована поддержка жителей Кабардинки, чьи дома пострадали от огня — семьи временно разместили в санатории. Производится оценка ущерба, поможем в оформлении необходимых документов», — написал Богодистов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 25 ноября силы российской противовоздушной обороны сбили 249 беспилотников, в том числе 116 — над Черным морем, 76 — над Краснодарским краем, 16 — над Ростовской областью.

В Геленджике при атаке БПЛА пострадал мужчина. В Новороссийске в результате атаки беспилотников ранения получили четыре человека. Всех пострадавших госпитализировали, им оперативно оказывают необходимую помощь.

