Мать получила год колонии за обряд экзорцизма над 2-летним сыном в Сочи

Приговор в отношении жительнице Москвы, истязавшей своего малолетнего ребенка, 27 августа вынес Центральный районный суд Сочи.

Следствие и суд установили, что в октябре 2023 года женщина с сыном приехала из Москвы в Сочи и остановилась в гостинице. В номере отеля на улице Кубанской 30 октября и 1 ноября 2023 года мать совершала в отношении сына ритуальные обряды чистки и экзорцизма, причиняя ему физическую боль.

Возбудили уголовное дело об истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Расследование дела провел СО по Центральному району Сочи СКР по Краснодарскому краю. Согласно выводам проведенной комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы, женщина признана вменяемой, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Рассмотрев материалы дела в закрытом режиме, суд признал женщину виновной и назначил ей 1 год и 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ноябре прошлого года в полицию Сочи позвонил житель Москвы и сообщил о том, что его гражданская супруга уехала на отдых с их двухлетним сыном и перестала выходить на связь. Мужчина сказал, что его супруга попала в секту и способна навредить ребенку.

Женщину и ее сына нашли в одной из гостиниц на улице Кубанской. На голове мальчика были следы воска. Мать замотала ребенка в постельное белье и перевязала его ремнями. Она зажгла свечи и проводила «ритуальный обряд», капая ребенку на голову горячим воском. После задержания женщину поместили в лечебное учреждение, а ребенка отправили к отцу. Возбудили уголовное дело об истязании малолетнего.